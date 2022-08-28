Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка напоминает, что 25 августа 2022 года российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ на 140 тыс. человек – до 1 млн 150 тыс. Правительству поручено выделить для этого финансирование.

"Остается непонятным, будет ли Россия пытаться пополнить армию контрактниками и наемниками, или с помощью призыва. В любом случае, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине. Причина в том, что РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения десятки тысяч военных, новых контрактников набирается очень мало, а призывники по закону не обязаны служить вне России", - констатировали в британской разведке.

25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ.

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