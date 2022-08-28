Британская разведка объяснила, почему Путину не поможет увеличение численности армии
Увеличение численности вооруженных сил РФ не поможет оккупантам в Украине из-за больших потерь, понесенных ими с начала полномасштабного вторжения
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка напоминает, что 25 августа 2022 года российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении численности вооруженных сил РФ на 140 тыс. человек – до 1 млн 150 тыс. Правительству поручено выделить для этого финансирование.
"Остается непонятным, будет ли Россия пытаться пополнить армию контрактниками и наемниками, или с помощью призыва. В любом случае, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине. Причина в том, что РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения десятки тысяч военных, новых контрактников набирается очень мало, а призывники по закону не обязаны служить вне России", - констатировали в британской разведке.
- 25 августа Путин подписал указ об увеличении вооруженных сил РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное