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Британская разведка объяснила, почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции

13 декабря, 2022 вторник
08:48
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин отказался от традиционной пресс-конференции по итогам года, чтобы лишний раз не отвечать на вопрос о войне РФ против Украины

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 12 декабря Кремль подтвердил, что Владимир Путин не будет проводить традиционную пресс-конференцию по итогам года. Это будет первый случай через 10 лет, когда Путин отказался от этого ежегодного мероприятия. Также ранее он упразднил прямую телефонную линию при своем участии.

"Несмотря на то, что вопрос для Путина отбирали заранее, отмена пресс-конференции, вероятно, связана с беспокойством относительно нагнетания антивоенных настроений в России. Почти наверняка кремлевские чиновники очень чувствительны к возможности того, что любая мера с участием Путина может превратиться в несанкционированное обсуждением войны против Украины", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 12 декабря представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отменил крупную итоговую пресс-конференцию.

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Мир
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
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