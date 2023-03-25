Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская военная разведка пришла к выводу, что штурм россиянами Бахмута вошел в тупик.

"Вероятно, это, прежде всего, результат чрезвычайного истощения силы РФ. Большие потери понесла и Украина во время обороны", - констатировали аналитики.

Они также обратили внимание, что ситуация в России также усугубилась из-за напряженности между министерством обороны России и ПИК Вагнера, подразделения которых воюют в Бахмуте.

"Россия, вероятно, переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременно-Сватово на севере, где Россия, вероятно, лишь стремится стабилизировать свою линию фронта. Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов и попыток провести масштабное наступление с января 2023 года", - пришли к выводу в разведке Британии.