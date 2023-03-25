Британская разведка объяснила, почему попытки РФ взять Бахмут зашли в тупик
Попытки РФ захватить Бахмут зашли в тупик из-за больших потерь и истощения сил российских подразделений
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская военная разведка пришла к выводу, что штурм россиянами Бахмута вошел в тупик.
"Вероятно, это, прежде всего, результат чрезвычайного истощения силы РФ. Большие потери понесла и Украина во время обороны", - констатировали аналитики.
Они также обратили внимание, что ситуация в России также усугубилась из-за напряженности между министерством обороны России и ПИК Вагнера, подразделения которых воюют в Бахмуте.
"Россия, вероятно, переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, к югу от Бахмута, и на сектор Кременно-Сватово на севере, где Россия, вероятно, лишь стремится стабилизировать свою линию фронта. Это свидетельствует об общем возвращении к более оборонительному оперативному плану после неубедительных результатов и попыток провести масштабное наступление с января 2023 года", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 23 марта Институт изучения войны констатировал, что давление армии РФ на Бахмут слабеет , а ВСУ проводят в окрестностях города контратаки.
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