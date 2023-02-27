Британская разведка объяснила, почему оккупанты больше не чувствуют себя безопасно в Мариуполе
Украинские военные нанесли по меньшей мере 14 ударов по оккупированному Мариуполю, расположенному в 80 км от линии фронта
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с 21 февраля россияне сообщили о по меньшей мере 14 взрывах в районе временно оккупированного РФ Мариуполя.
Удары были нанесены по составу боеприпасов в аэропорту, двух топливных складах и металлургическому комбинату, который Россия использует как военную базу.
При этом Мариуполь находится не менее 80 км от линии фронта.
"Россия, вероятно, обеспокоена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она раньше оценивала как выходящую за пределы обычных украинских ударных возможностей. Хотя Мариуполь был значительно разрушен в начале войны, он важен для РФ, потому что это самый большой город , захваченная в 2022 году, которую она все еще контролирует, и расположена на ключевом логистическом пути", - пришли к выводу в разведке Британии.
- В ночь на 23 февраля в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя прогремели три взрыва, а на территории металлургического комбината им. Ильича произошел пожар
- 24 февраля в центре Мариуполя вечером раздался еще один мощный взрыв .
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