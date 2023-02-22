Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с первой большой речью о положении дел в РФ с 2021 года. Он четко заявил, что намерен продолжать войну в Украине. Также российский диктатор охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи" и заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических вооружениях.

Путин продолжал воинственный тон, которого он придерживался в речах в течение последних шести месяцев, но не предложил никаких практических шагов, которые помогли бы РФ выйти из тупика на поле боя в Украине.

"Путин продолжает подавать противоречивый нарратив об экзистенциальной борьбе, в то же время настаивая, что в России все в порядке и идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", - пришли к выводу в разведке Британии.