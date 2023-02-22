Британская разведка объяснила, почему обращение Путина не достигло желаемого эффекта
В послании федеральному собранию РФ Владимир Путин не предложил практических шагов, которые помогли бы России выйти из тупика
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с первой большой речью о положении дел в РФ с 2021 года. Он четко заявил, что намерен продолжать войну в Украине. Также российский диктатор охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи" и заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических вооружениях.
Путин продолжал воинственный тон, которого он придерживался в речах в течение последних шести месяцев, но не предложил никаких практических шагов, которые помогли бы РФ выйти из тупика на поле боя в Украине.
"Путин продолжает подавать противоречивый нарратив об экзистенциальной борьбе, в то же время настаивая, что в России все в порядке и идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", - пришли к выводу в разведке Британии.
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21 февраля Путин пригрозил "расширением войны" , если Запад предоставит Украине дальнобойное вооружение. Кроме того, российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Также Владимир Путин приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
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