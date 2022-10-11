Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 8 октября министерство обороны России сообщило, что генерал Сергей Суровикин назначен главным командующим объединенной группировкой сил, которая проводит "спецоперацию" в Украине. Ранее Суровикин командовал воздушно-космическими силами России, а недавно – южной группировкой оккупационных войск в Украине.

Британцы предполагают, что с самого начала полномасштабной войны против Украины РФ не хватало единого уполномоченного командира. Вероятно, генерал Александр Дворников занимал этот пост с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки сил.

"Назначение Суровикина, вероятно, свидетельствует, что в Кремле пытаются добиться прогресса в войне против Украины. Однако генералу, вероятно, придется соперничать с несколькими "фракциями" в российском минобороны, имеющем недостаточные ресурсы для достижения политических целей, поставленных перед российскими военными в Украине ", - пришли к выводу в британской разведке.

8 октября Суровикин был назначен ответственным за проведение "специальной военной операции" против Украины.

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