Британская разведка объяснила, почему новому командующему "спецоперацией" будет сложно выполнить задачу Кремля
Новому командующему объединенной группировкой оккупационных войск в Украине Сергею Суровикину будет сложно выполнить политические задачи Кремля из-за нехватки ресурсов и спора между несколькими "фракциями" в минобороны РФ
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 8 октября министерство обороны России сообщило, что генерал Сергей Суровикин назначен главным командующим объединенной группировкой сил, которая проводит "спецоперацию" в Украине. Ранее Суровикин командовал воздушно-космическими силами России, а недавно – южной группировкой оккупационных войск в Украине.
Британцы предполагают, что с самого начала полномасштабной войны против Украины РФ не хватало единого уполномоченного командира. Вероятно, генерал Александр Дворников занимал этот пост с апреля по август 2022 года, но непонятно, мог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки сил.
"Назначение Суровикина, вероятно, свидетельствует, что в Кремле пытаются добиться прогресса в войне против Украины. Однако генералу, вероятно, придется соперничать с несколькими "фракциями" в российском минобороны, имеющем недостаточные ресурсы для достижения политических целей, поставленных перед российскими военными в Украине ", - пришли к выводу в британской разведке.
- 8 октября Суровикин был назначен ответственным за проведение "специальной военной операции" против Украины.
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