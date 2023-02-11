Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 9 февраля владелец ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что группировка перестала вербовать в свои ряды заключенных. А данные федеральной службы исполнения наказаний РФ показали падение темпов набора заключенных с декабря 2022 года.

"Новости о суровых реалиях вагнеровцев в Украине, вероятно, проникают в заключенных и уменьшают количество желающих воевать. Однако ключевым фактором прекращения схемы, вероятно, является усиление прямого соперничества между министерством обороны России и Вагнером", - констатировали в разведке Британии.

Там также добавили, что регулярные российские войска, вероятно, сейчас развернули подавляющее большинство мобилизованных резервистов.

"Пока российское руководство стоит перед тяжелым выбором: либо продолжать истощать свои силы и сворачивать цели, либо провести новую форму мобилизации", - пришли к выводу британцы.