Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что Херсон, несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября, продолжает подвергаться ежедневным обстрелам российской артиллерии. Только 24 ноября 2022 года погибли 10 человек. А 27 ноября было зарегистрировано 54 обстрела города и окрестностей.

Херсон остается уязвимым, поскольку находится в зоне действия большинства российских артиллерийских систем, которые ведут огонь с левого берега Днепра, куда из города отступили российские оккупанты.

В разведке Британии предположили, что наибольший ущерб Херсону наносит использование Россией реактивных систем залпового огня, главным образом – систем БМ-21 "Град".

20-25 ноября от вражеских обстрелов погибли 15 херсонцев , еще 35 человек были ранены.

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