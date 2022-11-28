Британская разведка объяснила, почему Херсон остается уязвимым для российских обстрелов
Освобожденный Херсон остается уязвимым для российских обстрелов, поскольку находится в зоне досягаемости вражеской артиллерии
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что Херсон, несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября, продолжает подвергаться ежедневным обстрелам российской артиллерии. Только 24 ноября 2022 года погибли 10 человек. А 27 ноября было зарегистрировано 54 обстрела города и окрестностей.
Херсон остается уязвимым, поскольку находится в зоне действия большинства российских артиллерийских систем, которые ведут огонь с левого берега Днепра, куда из города отступили российские оккупанты.
В разведке Британии предположили, что наибольший ущерб Херсону наносит использование Россией реактивных систем залпового огня, главным образом – систем БМ-21 "Град".
- 20-25 ноября от вражеских обстрелов погибли 15 херсонцев , еще 35 человек были ранены.
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