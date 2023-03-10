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Британская разведка объяснила, почему интервал между волнами массированных атак России по Украине увеличился

10 мартa, 2023 пятница
09:11
война с Россией

По данным аналитиков разведки Великобритании, России нужно накапливать ракеты, чтобы во время массированных атак нанести достаточно мощный удар и преодолеть украинскую ПВО

Об этом говорится в твиттере минобороны Великобритании.

В разведке напомнили, что 9 марта Россия провела волну по меньшей мере 80 ударов большой дальности по объектам критической инфраструктуры Украины.

При атаке применялись крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские беспилотные летательные аппараты, а также, как отметили эксперты, необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

По словам аналитиков, это была первая большая волна ударов большой дальности с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года. Украинские официальные лица сообщили о по меньшей мере 11 погибших гражданских лиц.

"Интервал между волнами ударов, вероятно, увеличивается, потому что России сейчас нужно накопить критическую массу новых ракет непосредственно из промышленности до того, как она сможет нанести достаточно мощный удар, чтобы точно вывести из строя украинскую ПВО", - сказали специалисты.

  • Напомним, подробно о последствиях массированной атаки РФ 9 марта и ситуации в разных регионах Украины читайте здесь
Мир
военные силы Украины
Великобритания
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