Британская разведка объяснила, почему авиация РФ сократила количество боевых вылетов
Российская тактическая авиация уменьшила количество боевых вылетов из-за эффективной работы украинского ПВО и сложных погодных условий
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что в последние месяцы количество боевых вылетов российской тактической авиации над Украиной значительно сократилось. Сейчас российские самолеты, вероятно, выполняют десятки миссий в день по сравнению с высоким показателем до 300 в день в марте 2022 года.
По данным разведки Британии, Россия потеряла более 60 самолетов, включая истребители-бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25 на прошлой неделе.
"Уменьшение количества вылетов, вероятно, является результатом длительной высокой угрозы со стороны украинской ПВО, ограничения количества часов полета российских самолетов и ухудшения погодных условий. Поскольку российская тактика наземного нападения в значительной степени зависит от визуальной идентификации и неуправляемых боеприпасов, российские военно-воздушные силы, , будут продолжать низкие темпы наземных ударов из-за плохой зимней погоды", - пришли к выводу в британской разведке.
- 7 ноября британская разведка констатировала, что российской боевой авиации не удастся получить преимущество над Украиной в воздухе из-за потерь самолетов, гибели квалифицированных пилотов и эффективной работы украинской ПВО.
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