Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Россия в течение длительного времени уделяла очень высокое внимание сохранению передового наземного базирования противовоздушной обороны, но становится все очевиднее, что она пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри РФ", - говорится в сообщении.

При этом одной из проблем для России, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как SA-22 "Панцирь", которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.

"Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве нужны для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.

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