Британская разведка объяснила неспособность России защитить авиабазу в Энгельсе
Оккупанты перебросили системы ПВО средней дальности, такие как "Панцирь" к линии фронта, аэродромы в глубоком тылу остались без защиты
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Россия в течение длительного времени уделяла очень высокое внимание сохранению передового наземного базирования противовоздушной обороны, но становится все очевиднее, что она пытается противостоять воздушным угрозам глубоко внутри РФ", - говорится в сообщении.
При этом одной из проблем для России, вероятно, является исключительный спрос на современные системы ПВО средней дальности, такие как SA-22 "Панцирь", которые, как ожидается, будут играть важную роль в противодействии БПЛА.
"Помимо обеспечения точечной защиты стратегических объектов, таких как Энгельс, эти системы в настоящее время в большом количестве нужны для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
- На аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря раздались взрывы. Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. Россияне передислоцировали часть авиации с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ, однако аэродром все еще остается рабочим.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное