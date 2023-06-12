Об этом в понедельник, twitter, сообщает Минобороны Британии.

"В течение последней недели министр обороны России Сергей Шойгу появлялся в публичном поле, вероятно, с целью представить себя как контролирующего стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. Шойгу предоставил по крайней мере два комментария относительно оборонных операций России, включая серьезно преувеличенные заявления относительно украинских потерь. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал с публичной плоскости", - заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и критиковал офицеров Западного военного округа за недостаточную скорую отправку резервной бронетехники на фронт.

"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом растущей критики со стороны некоторых россиян", - отметили в ведомстве.