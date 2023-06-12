Британская разведка объяснила, как Шойгу пытается спасти авторитет на фоне украинского наступления
В течение прошлой недели министр обороны РФ Сергей Шойгу появлялся в публичном поле с целью представить себя человеком, продолжающим контролировать стратегические вопросы, в то время как ВСУ ускоряют свое наступление
Об этом в понедельник, twitter, сообщает Минобороны Британии.
"В течение последней недели министр обороны России Сергей Шойгу появлялся в публичном поле, вероятно, с целью представить себя как контролирующего стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. Шойгу предоставил по крайней мере два комментария относительно оборонных операций России, включая серьезно преувеличенные заявления относительно украинских потерь. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал с публичной плоскости", - заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и критиковал офицеров Западного военного округа за недостаточную скорую отправку резервной бронетехники на фронт.
"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом растущей критики со стороны некоторых россиян", - отметили в ведомстве.
- 11 июня сообщалось , что Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт по минобороны РФ - одним из таких формирований может быть ПИК Вагнера. Пригожин возражает.
- 11 июня ВСУ освободили села Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья.
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По состоянию на утро 12 июня Генштаб ВСУ отчитывался , что на Бахмутском направлении враг предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районе Торецкая. От артиллерийских обстрелов противника пострадали районы населённых пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное и Северное Донецкой области.
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12 июня ВСУ уволили Сторожево в Донецкой области.
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