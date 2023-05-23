Британская разведка объяснила, как РФ может использовать события в Белгородской области в свою пользу
Россия использует инциденты с атаками российских добровольцев на населенные пункты в Белгородской области, чтобы выставить себя "жертвой войны"
Об этом пишет минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что в период между 19 и 22 мая российские силовики столкнулись с партизанами, по крайней мере, в трех местах Белгородской области, вблизи украинской границы. Личности партизан остаются неподтвержденными, но выступающие против путинского режима Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность.
Аналитики акцентируют, что самый серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. А рядом с огнем из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост атак беспилотников. Россияне из-за этих событий были вынуждены эвакуировать жителей нескольких сел и направить в этот район дополнительные силы безопасности.
"Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями. Россия почти наверняка использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Институт исследования войны заявил, что в России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области.
- 23 мая губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное