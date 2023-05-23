Об этом пишет минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что в период между 19 и 22 мая российские силовики столкнулись с партизанами, по крайней мере, в трех местах Белгородской области, вблизи украинской границы. Личности партизан остаются неподтвержденными, но выступающие против путинского режима Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" взяли на себя ответственность.

Аналитики акцентируют, что самый серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. А рядом с огнем из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост атак беспилотников. Россияне из-за этих событий были вынуждены эвакуировать жителей нескольких сел и направить в этот район дополнительные силы безопасности.

"Россия сталкивается с все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных регионах с потерями боевых самолетов, атаками с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожные линии, а теперь и с прямыми партизанскими действиями. Россия почти наверняка использует эти инциденты, чтобы подтвердить официальный нарратив о том, что она является жертвой войны", - пришли к выводу в разведке Британии.