Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.

Так, по данным Института экономической политики имени Егора Гайдара, в июле 2023 года нехватка работников в промышленности России достигла нового максимума в 42%. Это на 7% выше, чем в апреле 2023 года.

Разведка Британии отмечает, что в отличие от призыва в другие страны, в ІТ-секторе Россия приняла меры по сохранению рабочей силы. Вероятно, это подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ІТ-работников покинули Россию в 2022 году.

Такое количество равно 10% рабочей силы ІТ-сектора.

Минобороны Великобритании напоминает, что 4 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении льготного возраста призыва на военную службу для IT-специалистов с 27 до 30 лет.

По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы, не связанной с обороной. Кроме того, накануне выборов президента России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, постараются избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.

Также в британской разведке отмечают, что россияне намерены до конца 2023 года набрать 420 тыс. военнослужащих по контракту. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время набрано 280 тыс. военнослужащих. Однако минобороны Великобритании отмечает, что эти цифры невозможно проверить независимо.