Британская разведка объяснила, как мобилизация влияет на ІТ-отрасль в России
Мобилизация в России продолжает оказывать негативное влияние на рабочую силу гражданской промышленности. Особая нехватка работников наблюдается в области ІТ-технологий
Об этом говорится в возведении минобороны Великобритании.
Так, по данным Института экономической политики имени Егора Гайдара, в июле 2023 года нехватка работников в промышленности России достигла нового максимума в 42%. Это на 7% выше, чем в апреле 2023 года.
Разведка Британии отмечает, что в отличие от призыва в другие страны, в ІТ-секторе Россия приняла меры по сохранению рабочей силы. Вероятно, это подчеркивает особенно острую нехватку в секторе после того, как около 100 тысяч ІТ-работников покинули Россию в 2022 году.
Такое количество равно 10% рабочей силы ІТ-сектора.
Минобороны Великобритании напоминает, что 4 сентября 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении льготного возраста призыва на военную службу для IT-специалистов с 27 до 30 лет.
По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв на военную службу в России усугубили нехватку рабочей силы, не связанной с обороной. Кроме того, накануне выборов президента России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, постараются избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.
Также в британской разведке отмечают, что россияне намерены до конца 2023 года набрать 420 тыс. военнослужащих по контракту. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время набрано 280 тыс. военнослужащих. Однако минобороны Великобритании отмечает, что эти цифры невозможно проверить независимо.
- Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал , что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно в войну в Украине они привлекают около 20 тысяч человек.
- А глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что мобилизация на территории РФ не прекращается и российские власти рассматривают возможность призвать 450 тысяч человек на военные действия в Украину.
- 11 сентября в Генштабе сообщили , что из-за катастрофических потерь в армии в отдаленных регионах РФ и на временно оккупированных территориях Украины в ближайшее время начнется массовая принудительная мобилизация населения. Вооруженные силы планируют призвать от 400 до 700 тысяч человек.
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