Британская разведка объяснила, для чего россияне штурмуют Углегорскую ТЭС
Российские и сепаратистские силы продолжают попытки мелкомасштабных атак вдоль линии фронта на Донбассе и приближаются к Углегорской ТЭС
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Российские силы, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины – Углегорской, в 50 км северо-восточнее Донецка. Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что попытка прорыва на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск.
- 21 июля Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанесли авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка. Также они вели безуспешный штурм Углегорской ТЭС . Украинские воины обратили оккупантов в бегство.
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