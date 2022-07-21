Британская разведка объяснила, для чего россияне штурмуют Углегорскую ТЭС

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Российские силы, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины – Углегорской, в 50 км северо-восточнее Донецка. Россия отдает приоритет захвату критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что попытка прорыва на Углегорскую ТЭС связана с намерением российских сил восстановить темп на южном крае своего продвижения в Краматорск и Славянск.

21 июля Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Нанесли авиационные удары по селам Вершина и Белогоровка. Также они вели безуспешный штурм Углегорской ТЭС . Украинские воины обратили оккупантов в бегство.

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