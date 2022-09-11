Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что только 60 тыс. тонн зерна, экспортированного из Украины с августа, было отправлено в развивающиеся страны, а большая его часть поставлялась в ЕС.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия проводит умышленную стратегию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Киев и минимизировать сопротивление своему вторжению в Украину", - пришли к выводу в разведке Британии.

7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.

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