Британская разведка объяснила, что стоит за заявлением Путина о срыве "зернового соглашения"
Российский диктатор Владимир Путин солгал о невыполнении условий соглашения о вывозе зерна из заблокированных РФ черноморских портов из желания дискредитировать Украину
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что только 60 тыс. тонн зерна, экспортированного из Украины с августа, было отправлено в развивающиеся страны, а большая его часть поставлялась в ЕС.
"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии. Россия проводит умышленную стратегию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Киев и минимизировать сопротивление своему вторжению в Украину", - пришли к выводу в разведке Британии.
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7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.
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