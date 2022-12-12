Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 8 декабря спикер президента России Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны против Украины. Он сказал, что одной из главных целей России якобы является "защита жителей Донбасса и Юго-Востока Украины" и добавил, что у РФ "еще много работы" по захвату этих территорий.

Аналитики считают, что комментарии Пескова говорят о том, что текущие минимальные политические цели России в войне против Украины остаются неизменными. По всей видимости, Москва все еще стремится распространить контроль над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Пока же россияне отдают приоритет продвижению вглубь Донецкой области.

"Однако Россия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную захватить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли добьются значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев", - пришли к выводу в разведке Британии.

8 декабря Дмитрий Песков заявил , что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет захватить уже ранее незаконно аннексированные.

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