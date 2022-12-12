Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
Последние заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова свидетельствуют, что в кремле и дальше надеются полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 8 декабря спикер президента России Дмитрий Песков переформулировал основные цели войны против Украины. Он сказал, что одной из главных целей России якобы является "защита жителей Донбасса и Юго-Востока Украины" и добавил, что у РФ "еще много работы" по захвату этих территорий.
Аналитики считают, что комментарии Пескова говорят о том, что текущие минимальные политические цели России в войне против Украины остаются неизменными. По всей видимости, Москва все еще стремится распространить контроль над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Пока же россияне отдают приоритет продвижению вглубь Донецкой области.
"Однако Россия вряд ли достигнет поставленных целей: очень маловероятно, что российские военные сейчас способны сформировать эффективную ударную силу, способную захватить эти районы. Российские сухопутные войска вряд ли добьются значительных операционных успехов в течение следующих нескольких месяцев", - пришли к выводу в разведке Британии.
-
8 декабря Дмитрий Песков заявил , что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет захватить уже ранее незаконно аннексированные.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное