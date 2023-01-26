Британская разведка объяснила, будут ли иметь боевую эффективность подразделения РФ, обучаемые в Беларуси и перебрасываемые на фронт
Аналитики разведки Британии отчитывались о завершении подготовки 2-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ в Беларуси: ее сила будет ограничена после обучения, вероятно, как и для других группировок
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Аналитики отчитываются о завершении обучения российской 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМСП) в Беларуси, которые проводились с осени 2022 года. Отмечается, что подавляющая часть этих сил сейчас переведена в РФ, прежде чем они будут отправлены на войну с Украиной.
Британская разведка обращает внимание, что 2-я гвардейская мотострелковая дивизия является частью первой гвардейской танковой армии, и группировка понесла большие потери в начале полномасштабного вторжения.
Как оценили специалисты, сейчас дивизия преимущественно состоит из мобилизованных военных РФ, использующих подержанную технику, взятую со складов.
"Ее боеспособность, вероятно, будет ограниченной, несмотря на недельную подготовку" - говорится в обзоре.
"Существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине" - считают специалисты британской разведки.
- Напомним, вчера разведка Британии проинформировала, почему РФ отказалась от использования новых танков Т-14 "Армата": это произошло из-за их существенных технических недостатков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.5Продажа 43.48
- Актуальное
- Важное