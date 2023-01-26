Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Аналитики отчитываются о завершении обучения российской 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМСП) в Беларуси, которые проводились с осени 2022 года. Отмечается, что подавляющая часть этих сил сейчас переведена в РФ, прежде чем они будут отправлены на войну с Украиной.

Британская разведка обращает внимание, что 2-я гвардейская мотострелковая дивизия является частью первой гвардейской танковой армии, и группировка понесла большие потери в начале полномасштабного вторжения.

Как оценили специалисты, сейчас дивизия преимущественно состоит из мобилизованных военных РФ, использующих подержанную технику, взятую со складов.

"Ее боеспособность, вероятно, будет ограниченной, несмотря на недельную подготовку" - говорится в обзоре.

"Существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки и что Россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине" - считают специалисты британской разведки.

Напомним, вчера разведка Британии проинформировала, почему РФ отказалась от использования новых танков Т-14 "Армата": это произошло из-за их существенных технических недостатков.

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