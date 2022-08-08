Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

По данным британской разведки, Россия разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

В районе Донецка и Краматорска Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

"Серия ПФМ-1, которую обычно называют миной-бабочкой, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Эти мины нанесли много вреда во время советско-афганской войны, где они покалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - пришли к выводу в британской разведке.

Использование ПВФ-1 запрещено Оттавской конвенцией против применения противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

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