Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе
Российские оккупанты массово используют на Донбассе противопехотные мины-бабочки ПФМ-1, которые несут смертельную угрозу для гражданского населения
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
По данным британской разведки, Россия разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.
В районе Донецка и Краматорска Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.
"Серия ПФМ-1, которую обычно называют миной-бабочкой, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Эти мины нанесли много вреда во время советско-афганской войны, где они покалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - пришли к выводу в британской разведке.
Использование ПВФ-1 запрещено Оттавской конвенцией против применения противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.
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