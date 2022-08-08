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Главная война с Россией Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе

Британская разведка обнаружила запрещенное оружие, которое РФ массово использует на Донбассе

8 августа, 2022 понедельник
09:09
война с Россией мины

Российские оккупанты массово используют на Донбассе противопехотные мины-бабочки ПФМ-1, которые несут смертельную угрозу для гражданского населения

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

По данным британской разведки, Россия разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

В районе Донецка и Краматорска Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

"Серия ПФМ-1, которую обычно называют миной-бабочкой, является очень противоречивым оружием неизбирательного типа. Эти мины нанесли много вреда во время советско-афганской войны, где они покалечили большое количество детей, принявших их за игрушки. Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - пришли к выводу в британской разведке.

Использование ПВФ-1 запрещено Оттавской конвенцией против применения противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

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Донецк
оружие
Краматорск
Афганистан
Донетчина
Великобритания
воєнні злочини Росії
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