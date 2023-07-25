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Британская разведка об атаках на Одессу: в РФ считают, что Украина хранит там военное вооружение

25 июля, 2023 вторник
09:28
Война с Россией

Почти каждый день в течение недели Россия атакует Одессу и регион, в частности уничтожая портовую инфраструктуру и исторический центр города. Вероятно, это происходит из-за того, что РФ считает, что Украина сохраняет военные силы в этих районах

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В разведке отмечают, что Россия с 18 июля 2023 активизировала дальние удары по Одессе и другим районам юга Украины. В этих атаках использовалось необычное количество ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) весом 5,5 тонн, предназначенных для уничтожения авианосцев.

Так, в порту Черноморск южнее Одессы пострадали несколько зернохранилищ, а также исторический центр города. К тому же 24 июля Россия нанесла удар беспилотникам-камикадзе по докам на реке Дунай, примерно в 200 метрах от румынской границы.

Минобороны Британии считает, что в период с августа 2022 по июнь 2023 года, когда Черноморская зерновая инициатива еще действовала, Россия в целом воздерживалась от ударов по гражданской инфраструктуре в южных портах. А теперь, поскольку Кремль не может продлить соглашение, он, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и стремится нанести удары по целям в Одессе.

По данным британской разведки, РФ считает, что Украина сохраняет военное вооружение в этих районах. С начала войны российская ударная кампания характеризовалась плохой разведкой и нефункциональным процессом целеуказания.

Российский обстрел Одесской области 24 июля: что известно

Ночью на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.

По состоянию на вечер глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что количество пострадавших возросло до семи. Двое из них оказали помощь на месте. Госпитализировали пятерых, один из которых находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать, пациента готовятся перевести в высокоспециализированное медицинское учреждение.

Руководитель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал , что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Сообщалось, что три зерновых состава были уничтожены. Были замечены около 15 "шахедов".

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.

Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил удар России по портовой инфраструктуре города Рени.

"Я решительно осуждаю недавние нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а значит, на глобальную продовольственную безопасность", - написал он.

Министерство национальной обороны Румынии выступило с отдельным заявлением , в котором подчеркнуло, что "решительно осуждает развязанную Российской Федерацией агрессивную войну против Украины и необоснованные и незаконные нападения на гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины, нарушающие все международные правила, а также моральные и нравственные".

Украина
Россия
Одесса
Великобритания
ракетний удар
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