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Британская разведка назвала вероятную численность ЧВК Вагнера на фронте в Украине

20 января, 2023 пятница
09:52
война с Россией

Численность ЧВК Вагнера на российско-украинском фронте достигает 50 тыс. наемников

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter .

По данным госреестра России, военизированная группа Вагнера официально зарегистрирована как юридическое лицо на 27 декабря 2022 года. Группа объявила свою основную деятельность "консалтингом в области управления"; о военной службе не упоминалось.

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью Вагнера", говорится в сообщении.

Британское минобороны напоминает, что частные военные компании (ЧВК) остаются незаконными в России, несмотря на длительные дискуссии о реформировании закона. Так что владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию через государственные контракты, заключенные другими его компаниями.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался на основании Вагнера только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Разведка Британии отмечает, что в состав ЧВК Вагнера входит 50 тыс. человек в Украине и группа "стала ключевым компонентом украинской кампании".

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", - добавили в минобороны Британии.

  • Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.
  • Пригожин долгое время отрицал связь с ПИК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
  • В январе 2023 года стало известно, что в России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников. Акционерное общество "ЧВК Вагнера Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ЧВК Вагнера в названии в России не существовало.

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Россия
Вагнергейт
Военные новости
Великобритания
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