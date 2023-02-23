Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Великобритании в twitter .

Отмечается, что за прошедшие двое суток продолжались тяжелые бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют открытыми пути поставки на запад, несмотря на постепенное окружение Россией на протяжении последних шести недель.

"Южнее в Донецкой области город Угледар снова подвергся сильным обстрелам. Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогие неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года", - утверждали в разведке Великобритании.

В частности, специалисты проинформировали: вероятно, восточная группировка российских войск все еще несет ответственность за операцию вблизи Угледара.

"Ее командующий, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная совершить прорыв", - резюмировали в минобороны. Великобритании.