Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
Накануне Угледар оказался под мощным обстрелом: вероятно, РФ готовится к очередным наступательным операциям в этом районе
Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Великобритании в twitter .
Отмечается, что за прошедшие двое суток продолжались тяжелые бои в районе Бахмута, где украинские силы сохраняют открытыми пути поставки на запад, несмотря на постепенное окружение Россией на протяжении последних шести недель.
"Южнее в Донецкой области город Угледар снова подвергся сильным обстрелам. Существует реальная вероятность того, что Россия готовится к новым наступательным действиям в этом районе, несмотря на дорогие неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года", - утверждали в разведке Великобритании.
В частности, специалисты проинформировали: вероятно, восточная группировка российских войск все еще несет ответственность за операцию вблизи Угледара.
"Ее командующий, генерал-полковник Рустам Мурадов, вероятно, находится под сильным давлением, чтобы улучшить результаты после резкой критики со стороны российского националистического сообщества после предыдущих неудач. Однако вряд ли у Мурадова есть ударная сила, способная совершить прорыв", - резюмировали в минобороны. Великобритании.
- Напомним, 22 февраля спикер обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил , что возле Угледара российские войска за сутки 43 раза штурмовали позиции ВСУ.
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