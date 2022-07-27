Британская разведка назвала цель визита Лаврова в страны Африки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пытается убедить лидеров африканских стран оправдать российскую агрессию против Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что Сергей Лавров сейчас совершает визит в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В Лондоне предполагают, что Россия будет пытаться использовать визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые остаются нейтральными в отношении российского вторжения в Украину.
Британцы подчеркивают, что с 2014 года Россия прилагает значительные усилия для обеспечения влияния на всю Африку, часто используя частную военную компанию "Вагнер" как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.
"Россия прежде всего сотрудничает с Африкой, поскольку верит, что это усилит идентичность "великого государства", к которому стремится Россия. Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в обеспечении товарных концессий и убеждении африканских государств голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", - пришли к выводу в британской разведке.
- 26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.69
Покупка 38.69Продажа 39.64
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 40.08
- Актуальное
- Важное