Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что Сергей Лавров сейчас совершает визит в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В Лондоне предполагают, что Россия будет пытаться использовать визиты, чтобы обвинить Запад в международном продовольственном кризисе и заручиться поддержкой африканских государств, которые остаются нейтральными в отношении российского вторжения в Украину.

Британцы подчеркивают, что с 2014 года Россия прилагает значительные усилия для обеспечения влияния на всю Африку, часто используя частную военную компанию "Вагнер" как один из своих любимых инструментов влияния в регионе.

"Россия прежде всего сотрудничает с Африкой, поскольку верит, что это усилит идентичность "великого государства", к которому стремится Россия. Ее второстепенные цели, вероятно, состоят в обеспечении товарных концессий и убеждении африканских государств голосовать в соответствии с интересами России на международных форумах", - пришли к выводу в британской разведке.

26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

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