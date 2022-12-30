Об этом говорится в отчете военной разведки министерства обороны Великобритании.

С 24 февраля Россия в четвертый раз сменит командование западного военного округа, новым главой станет генерал-лейтенант Евгений Никифоров. В разведке напомнили, что его предшественника, Сергея Кузовлева, назначили всего три месяца назад.

Отмечается, что новый командующий Евгений Никифоров ранее активно участвовал в планировании "катастрофической" попытки западного и восточного округов войск РФ наступать на Киев через Чернобыльскую зону.

По данным разведки, западный военный округ, вероятно, "имеет задачу удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового".

"Поскольку любая сторона может попытаться наступать в этом секторе, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте", - подчеркнули в военной разведке Великобритании.

Специалисты добавили, что смена офицерского командования войск РФ свидетельствует о разногласиях в планировании боевых действий министерства обороны России.

Напомним, об изменении командующего западным военным округом армии РФ ранее сообщило Главное управление разведки МО Украины. Там отметили, что формальной причиной увольнения предшественника Никифорова был провал наступления РФ на Лиманском направлении.

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