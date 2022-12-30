Британская разведка назвала цель РФ по назначению нового командующего западной группой войск
По данным разведки Великобритании, западная группа войск РФ во главе с новым командующим Евгением Никифоровым будет удерживать район вокруг Кременной и Сватова
Об этом говорится в отчете военной разведки министерства обороны Великобритании.
С 24 февраля Россия в четвертый раз сменит командование западного военного округа, новым главой станет генерал-лейтенант Евгений Никифоров. В разведке напомнили, что его предшественника, Сергея Кузовлева, назначили всего три месяца назад.
Отмечается, что новый командующий Евгений Никифоров ранее активно участвовал в планировании "катастрофической" попытки западного и восточного округов войск РФ наступать на Киев через Чернобыльскую зону.
По данным разведки, западный военный округ, вероятно, "имеет задачу удерживать правый фланг России, район Луганской области вокруг Кременной и Сватового".
"Поскольку любая сторона может попытаться наступать в этом секторе, Никифоров берет на себя важную оперативную роль в конфликте", - подчеркнули в военной разведке Великобритании.
Специалисты добавили, что смена офицерского командования войск РФ свидетельствует о разногласиях в планировании боевых действий министерства обороны России.
- Напомним, об изменении командующего западным военным округом армии РФ ранее сообщило Главное управление разведки МО Украины. Там отметили, что формальной причиной увольнения предшественника Никифорова был провал наступления РФ на Лиманском направлении.
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