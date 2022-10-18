Британская разведка назвала цель массированных ударов РФ по гражданским объектам
Массированными обстрелами гражданских объектов россияне пытаются компенсировать неудачи на фронте и вывести из строя энергетическую систему Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание на то, что с 10 октября Россия сохраняет интенсивный темп ударов по объектам на всей территории Украины. Они были осуществлены крылатыми ракетами, переоснащенными на класс "земля-земля" ракетами противовоздушной обороны и предоставленными Ираном дронами-камикадзе Shahed-136.
"Вполне вероятно, что основной целью этих атак является нанести масштабный ущерб энергораспределительной сети Украины. Поскольку Россия потерпела неудачи на поле боя с августа, она проявляет все большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным целям", - пришли к выводу в британской. разведке.
- 11 октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины были поражены российскими ракетами .
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