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Главная война с Россией Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе

Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе

8 июля, 2022 пятница
09:08
война с Россией

Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении города Северск, который находится примерно в 8 км к западу от нынешней линии фронта

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск - Краматорск", – отмечается в сводке.

По данным британской разведки, российские силы приостанавливают пополнение запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

Между тем, украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона, говорится в возведении.

  • 8 июля Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли врагу потери в районе Богородичного во время его попытки наступления и отвергли оккупантов обратно. Однако войска РФ наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного, продолжаются бои.

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