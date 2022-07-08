Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск - Краматорск", – отмечается в сводке.

По данным британской разведки, российские силы приостанавливают пополнение запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

Между тем, украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона, говорится в возведении.

8 июля Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли врагу потери в районе Богородичного во время его попытки наступления и отвергли оккупантов обратно. Однако войска РФ наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного, продолжаются бои.

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