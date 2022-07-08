Британская разведка назвала цель, куда вскоре попытаются наступать российские войска на Донбассе
Российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении города Северск, который находится примерно в 8 км к западу от нынешней линии фронта
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Существует реальная вероятность того, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвигаться к наиболее вероятной оперативной цели – городскому району Славянск - Краматорск", – отмечается в сводке.
По данным британской разведки, российские силы приостанавливают пополнение запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.
Между тем, украинские силы продолжают постепенно продвигаться на юго-западном участке Херсона, говорится в возведении.
- 8 июля Генштаб сообщил, что ВСУ нанесли врагу потери в районе Богородичного во время его попытки наступления и отвергли оккупантов обратно. Однако войска РФ наступают в направлении Веселой Долины и в районе Спорного, продолжаются бои.
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