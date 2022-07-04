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Британская разведка назвала следующую цель России после захвата Лисичанска

4 июля, 2022 понедельник
09:30
война с Россией

В разведке Великобритании считают, что после оккупации Лисичанска в Луганской области, РФ сосредоточится на захвате Донбасса

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке констатировали, что украинские силы отступили от Лисичанска на предварительно подготовленные оборонительные позиции. Это произошло после того, как боевые действия в городе и его окрестностях усилились за последнюю неделю, а российские войска стабильно продвигались вперед.

"Этот город был последним крупным населенным пунктом Луганской области под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка сосредоточится на захвате Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была изнурительной, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Украина
Донбасс
Луганщина
Лисичанск
Донетчина
Военные новости
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