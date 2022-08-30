Британская разведка назвала слабые места в российской обороне в Херсонской области
Способность российских оккупантов удержать захваченные территории в Херсонской области будет зависеть от слаженности новых подразделений, которые были переброшены на Юг Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что утром 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на участках фронта на Юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают препятствовать снабжению российских войск. В то же время аналитики отмечают, что пока невозможно подтвердить масштабы украинских достижений.
Британцы подчеркивают, что с начала августа Россия прилагает значительные усилия для усиления позиций на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая армия южного военного округа, вероятно, была подкреплена подразделениями 35-й общевойсковой армии восточного военного округа. Но большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты.
Такая интеграция подразделений этих округов свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине. "Существует реальная возможность, что Россия шагнула к рационализации нескольких оперативных командований, плохо себя проявивших в начале вторжения. Если Украине удастся начать длительные наступательные операции, слаженность этих подразделений может стать ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", - пришли к выводу в британской. разведке.
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29 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
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