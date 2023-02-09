Британская разведка назвала самое худшее время для наступления на российско-украинском фронте
Условия для наступления на российско-украинском фронте, вероятно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
Отмечается, что погода продолжает играть значительную роль в войну России в Украине. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели практически не изменились.
При этом 8 февраля 2023 г. температура на поверхности составляла около 0 градусов по Цельсию. Прогнозы на предстоящую неделю предусматривают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по Донбассу.
Британская разведка предполагает, что условия передвижения войск, вероятно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязь в середине-конце марта. Поэтому командиры по обе стороны, скорее всего, будут пытаться избегать планирования больших наступлений в такое время.
Вместе с тем, по данным разведки, предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить такие опасения, как продемонстрировало начало вторжения России в конце февраля 2022 года.
- 6 февраля в Financial Times, со ссылкой на неназванного советника ВСУ, рассказали, что Россия намерена осуществить очередное масштабное наступление , чтобы захватить Донбасс в ближайшие 10 дней. РФ также наращивает свои войска на юге Донецкой области, опрокидывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
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