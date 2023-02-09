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Британская разведка назвала самое худшее время для наступления на российско-украинском фронте

9 февраля, 2023 четверг
09:58
Мир На фото Вооруженные силы Украины

Условия для наступления на российско-украинском фронте, вероятно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязи в середине-конце марта

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что погода продолжает играть значительную роль в войну России в Украине. Поскольку земля замерзла, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели практически не изменились.

При этом 8 февраля 2023 г. температура на поверхности составляла около 0 градусов по Цельсию. Прогнозы на предстоящую неделю предусматривают повышение температуры почвы и таяние снега, что, вероятно, ухудшит условия передвижения по Донбассу.

Британская разведка предполагает, что условия передвижения войск, вероятно, будут в худшем состоянии из-за сильной грязь в середине-конце марта. Поэтому командиры по обе стороны, скорее всего, будут пытаться избегать планирования больших наступлений в такое время.

Вместе с тем, по данным разведки, предполагаемые политические или оперативные возможности могут перевесить такие опасения, как продемонстрировало начало вторжения России в конце февраля 2022 года.

  • 6 февраля в Financial Times, со ссылкой на неназванного советника ВСУ, рассказали, что Россия намерена осуществить очередное масштабное наступление , чтобы захватить Донбасс в ближайшие 10 дней. РФ также наращивает свои войска на юге Донецкой области, опрокидывая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя.
Новости
война с Россией
Великобритания
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