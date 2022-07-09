Об этом сообщает ИSW со ссылкой на отчет разведки Британии (ВВС)

ВВС опубликовала отчет, в котором анализирует происхождение, местожительство, звание и другие детали о 4 515 россиянах, смерть которых во время войны в Украине ей удалось подтвердить.

Как отмечает институт, отчет не исчерпывающий, однако BBC подтвердила, что российские войска потеряли по меньшей мере 773 офицера с начала вторжения.

Также британская разведка сообщила, что по состоянию на 7 июля погибли по меньшей мере четыре генерала, 21 полковник, 126 майоров и 568 младших офицеров.

Кроме того, BBC обнаружила, что 890 мотострелков и 888 военнослужащих российских ВДВ погибли в боях в Украине.

Росгвардия и спецназ потеряли 162 и 111 военнослужащих соответственно.

ВВС подтвердила, что на войне в Украине погибли 49 пилотов и экипаж ВВС РФ.

Напомним, ISW также сообщил , что россияне на Донбассе взяли паузу, но понемногу атакуют, потому что боятся контрнаступления ВСУ

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