Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке заявили, что Россия продолжает привлекать к своему наступлению на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе перед вторжением эти формирования были созданы численностью около 150 тысяч человек. В последние недели Россия часто оперировала группировками размером изо рта - примерно 100 человек, проводя наступательные операции в одном секторе одновременно.

Британские разведчики отметили, что с начала вторжения России трудно поддерживать эффективное наступление, и эта проблема, вероятно, становится все острее. Кроме серьезной нехватки личного состава, россияне сталкиваются с дилеммой между развертыванием резервов на Донбассе или защитой от украинских контратак в направлении Херсона.

"Объявлена ближайшая политическая цель России – захват всей Донецкой области. Несмотря на то, что Россия все еще может достичь дальнейших территориальных достижений, ее оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения", - пришли к выводу в британской разведке.

19 июля в ISW заявили, что на нынешнем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

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