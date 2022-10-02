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Британская разведка назвала причины поражения РФ в Лимане

2 октября, 2022 воскресенье
09:17
война с Россией

Российские оккупанты были вынуждены покинуть Лиман на Донетчине из-за того, что город обороняли недоукомплектованные подразделения

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка анализирует, почему 1 октября российские войска в Лимане Донецкой области отступили перед украинским наступлением. Там предполагается, что Лиман обороняли неукомплектованные подразделения западного и центрального военных округов России, а также мобилизованные резервисты. Они понесли значительные потери, когда отходили единственной дорогой из города.

Эксперты подчеркнули, что Лиман оперативно важен, поскольку он позволяет контролировать ключевой путь через реку Северский Донец, по которой Россия пытается укрепить свою оборону. Уход России из Лимана также является серьезной политической неудачей, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который якобы преследовал цель "освободить" и пыталась незаконно аннексировать.

"Вывод из Лимана привел к очередной волне публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников. Дальнейшие потери на незаконно оккупированных территориях почти наверняка приведут к усилению этой публичной критики и усилят давление на командование российской армии", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 2 октября Институт изучения войны выяснил, что президент России Владимир Путин приказал во что бы то ни стало содержать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

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