Британская разведка назвала причину увольнения замминистра обороны РФ
Увольнение заместителя министра обороны России Михаила Мизинцева свидетельствует о проблемах армии РФ с материально-техническим обеспечением
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 27 апреля связанные с российскими военными социальные сети заявили, что замминистра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили. Он отвечал за материально-техническое обеспечение и занимал должность всего восемь месяцев.
Аналитики из Британии отметили, что увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположение о его будущем подчеркивают, что проблемы с материально-техническим обеспечением остаются в центре проблематичной кампании РФ в Украине.
Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между министерством обороны России и ПИК Вагнера.
"Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии выполнить требования военного времени. Пока российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские профессионалы логистики застряли посередине", - подытожили в разведке Британии.
- 1 мая Институт изучения войны объяснил, что российский диктатор Владимир Путин посредством постоянной ротации в военном руководстве РФ пытается переложить ответственность за неудачи в Украине на генералов.
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