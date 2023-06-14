Об этом информирует минобороны Великобритании.

В отчете отмечается, что активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Вооруженных Сил Украины. Таким образом, воздушно-космические силы (ВКС) РФ пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.

"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов российской авиации остается намного ниже, чем в начале вторжения, когда они совершали до 300 вылетов в день", - говорится в сообщении британской разведки.

По данным минобороны Британии, с начала полномасштабного вторжения юг Украины часто был более доступным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

Кроме того, за последний год ВКС России увеличили использование оружия класса "воздух - земля", например планерных бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.