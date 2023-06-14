Британская разведка назвала причину активизации российской тактической авиации
Увеличение количества боевых вылетов российской тактической авиации связано с украинским контрнаступлением
Об этом информирует минобороны Великобритании.
В отчете отмечается, что активизация тактической авиации РФ почти наверняка стала ответом на наступательные операции Вооруженных Сил Украины. Таким образом, воздушно-космические силы (ВКС) РФ пытаются поддержать наземные войска ударами с воздуха.
"Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов российской авиации остается намного ниже, чем в начале вторжения, когда они совершали до 300 вылетов в день", - говорится в сообщении британской разведки.
По данным минобороны Британии, с начала полномасштабного вторжения юг Украины часто был более доступным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.
Кроме того, за последний год ВКС России увеличили использование оружия класса "воздух - земля", например планерных бомб, позволяющих штурмовикам оставаться на значительном расстоянии от своих целей.
- В феврале минобороны Британии считало , что россияне не будут прибегать к массированному применению авиации во время нового наступления из-за высокого риска ее уничтожения.
- Уже 21 мая британская разведка отмечала , что из-за массового уничтожения ВСУ дронов российская авиация минимизировала количество полетов над Украиной.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.84Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное