Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что глава российской депутатской группы Андрей Турчак 16 февраля заявил, что группа представила отчет о войне в Украине президенту России Владимиру Путину.

Вероятно, документ охватывает такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей. Этот вопрос станет более актуальным, если произойдет дальнейшая мобилизация. Путин вполне может затронуть эти вопросы в своем обращении к федеральному собранию 21 февраля.

"Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 года показал, что 52% имели друзей или родственников, принявших участие в вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в разведке Британии.