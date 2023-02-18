Британская разведка назвала одну из тем, которой Путин коснется в обращении 21 февраля
Одной из тем обращения российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию станет социальное обеспечение военных, воюющих против Украины
Об этом в ежедневном отчете пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что глава российской депутатской группы Андрей Турчак 16 февраля заявил, что группа представила отчет о войне в Украине президенту России Владимиру Путину.
Вероятно, документ охватывает такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей. Этот вопрос станет более актуальным, если произойдет дальнейшая мобилизация. Путин вполне может затронуть эти вопросы в своем обращении к федеральному собранию 21 февраля.
"Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 года показал, что 52% имели друзей или родственников, принявших участие в вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в разведке Британии.
- 11 февраля стало известно, что Владимир Путин готовит мероприятия с проплаченной массовкой на годовщину полномасштабного вторжения на территорию Украины.
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