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Британская разведка назвала новый ключевой логистический узел РФ после повреждения Крымского моста

8 ноября, 2022 вторник
09:20
война с Россией

После повреждения Крымского моста россияне превратили в ключевой логистический узел сообщение с оккупированным полуостровом Мариуполь

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание на то, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

Их, вероятно, устанавливают между Мариуполем и селами Никольское и Старым Крымом. Сейчас именно через Мариуполь лежит путь поставки российской армии из Крыма, поэтому город является ключевым в логистике оккупантов. Кроме того, аналогичные оборонные сооружения отправили для укрепления на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

"Россия укрепляет свои линии обороны на оккупированных территориях. 19 октября владелец группы Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной линии обороны Вагнера в оккупированной Россией Луганской области. Эта деятельность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 2 ноября советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне активно используют город как логистический путь в Крым.

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