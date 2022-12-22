Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"19 декабря 2022 года президент Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с президентом Беларуси Лукашенко. В разговоре президентов говорилось о "едином оборонном пространстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.

Британская разведка подчеркивает, что использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

"Хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованного российского персонала является изменением ролей. Россия традиционно считала белорусские войска ниже российских сил, а их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - подчеркнули в разведке Соединенного .

19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться , россияне завозят инженерные части войск. Он отметил, что инженерные части являются скелетом войск, а живую силу и технику всегда быстрее перебрасывают. Валерий Ковалевский добавил, что в настоящее время на белорусской территории находится недостаточное количество российских и белорусских военных для осуществления наступательных действий.

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