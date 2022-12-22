Британская разведка назвала новую роль армии Беларуси в войне России против Украины
Вооруженные силы Беларуси взяли на себя обучение мобилизованных российских резервистов, хотя РФ традиционно считала белорусские войска ниже собственных сил
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"19 декабря 2022 года президент Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с президентом Беларуси Лукашенко. В разговоре президентов говорилось о "едином оборонном пространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.
Британская разведка подчеркивает, что использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.
"Хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованного российского персонала является изменением ролей. Россия традиционно считала белорусские войска ниже российских сил, а их использование в качестве инструкторов является признаком перенапряжения российской военной системы", - подчеркнули в разведке Соединенного .
- 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться , россияне завозят инженерные части войск. Он отметил, что инженерные части являются скелетом войск, а живую силу и технику всегда быстрее перебрасывают. Валерий Ковалевский добавил, что в настоящее время на белорусской территории находится недостаточное количество российских и белорусских военных для осуществления наступательных действий.
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