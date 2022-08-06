Британская разведка назвала направление, на котором развернется новая фаза войны РФ против Украины
Самые тяжелые бои во время новой фазы войны России против Украины ожидаются на участке в 350 км, который находится юго-западнее Запорожья до Херсона
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке обращают внимание, что российские войска почти наверняка скапливаются на Юге Украины в ожидании контрнаступления ВСУ или готовясь к возможному штурму. Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксированной артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от Донбасса и направляются на юго-запад. Также сообщалось, что техника двигалась из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и с материковой части России через керченский мост в Крым.
Батальонные тактические группы численностью от 800 до 1000 военнослужащих развернуты в Крыму и почти наверняка будут использованы для поддержки российских войск в Херсонской области. 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также оккупанты передислоцируются из восточной группировки войск. Вероятно, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область.
Британцы отмечают, что украинские силы все чаще наносят удары по мостам, складам боеприпасов и железной дороге в южных регионах Украины, в частности - бьют по стратегически важной железнодорожной ветке, соединяющей Херсон с оккупированным Россией Крымом. Все это направлено на то, чтобы ухудшить материально-техническое пополнение запасов РФ.
"Война России против Украины вот-вот войдет в новую фазу, когда самые тяжелые бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, простирающуюся юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр", - пришли к выводу в британской разведке.
- 4 августа Генштаб сообщил, что оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ на Юге.
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