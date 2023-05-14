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Британская разведка назвала количество военных РФ, воюющих против Украины

14 мая, 2023 воскресенье
10:32
Война с Россией

Российская группировка в Украине состоит из более 200 тыс. военных, входящих в 70 полков и бригад и разделенных на 5 групп войск

Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что на бумаге российская объединенная группировка войск в Украине организована так же, как 446 дней назад в начале полномасштабного вторжения. Аналитики допускают, что она все еще состоит из более 200 тыс. военных, организованных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск. Также россияне, как и в начале войны, до сих пор не могут получить свободу проведения воздушных операций.

"Однако в феврале 2022 года российская группировка состояла из профессиональных военных, была в значительной степени оснащена достаточно современными транспортными средствами и проходила регулярные тренировки. Сейчас силы преимущественно состоят из плохо подготовленных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование, причем многим их подразделениям не хватает сил. Россияне регулярно проводят только очень простые операции на основе пехоты", - сравнили в разведке Британии.

Также, по убеждению британских военных, в РФ отсутствуют необходимые резервы.

"Важно то, что маловероятно, что нынешняя группировка РФ смогла создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на новые операционные вызовы. Вряд ли это будет организация, которая сможет эффективно добиться масштабного военного эффекта вдоль линии фронта в 1200 км в условиях стресса", - пришли к выводу в британской разведке.

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