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Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году

7 мая, 2023 воскресенье
09:00
Война с Россией

В 2022 году Россию покинули 1,3 млн человек, из-за чего в стране-агрессорке возник наибольший с 1998 года дефицит рабочей силы

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка убеждена, что Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы в последние десятилетия. Центральный банк РФ опросил 14 тыс. работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

За последние три года из-за влияния COVID-19 и войны против Украины население России сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось. В 2022 году из России уехало до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей в передовых отраслях. В Минкомсвязи РФ заявили, что около 10% (100 тыс.) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это скорее всего приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", - предположили в разведке Британии.

Экономика
Россия
мобилизация
Коронавирус
COVID-19
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