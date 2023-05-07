Британская разведка назвала количество россиян, бежавших из РФ в 2022 году
В 2022 году Россию покинули 1,3 млн человек, из-за чего в стране-агрессорке возник наибольший с 1998 года дефицит рабочей силы
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка убеждена, что Россия почти наверняка столкнулась с наибольшей нехваткой рабочей силы в последние десятилетия. Центральный банк РФ опросил 14 тыс. работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.
За последние три года из-за влияния COVID-19 и войны против Украины население России сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось. В 2022 году из России уехало до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей в передовых отраслях. В Минкомсвязи РФ заявили, что около 10% (100 тыс.) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.
"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это скорее всего приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", - предположили в разведке Британии.
- 23 апреля стало известно, что россияне давят на мигрантов из Центральной Азии , чтобы заставить их вступить в ряды вооруженных сил РФ.
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