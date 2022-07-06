Британская разведка назвала ключевой город в битве за Донбасс
Преемник ключевым городом в битве за Донбасс стене Славянск в Донецкой области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
В британской разведке отметили, что Россия продолжает укреплять контроль над Лисичанском и Луганской областью. На севере она перебросила большую часть подразделений восточной и западной группировок войск на Изюмское направление.
"За последнюю неделю российские войска, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге Е40 из Изюма, несмотря на чрезвычайно решительное сопротивление украинцев", - предположили в разведке.
Там подчеркнули, что российские войска из восточной и западной группировок войск, вероятно, сейчас находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.
"Поскольку город также находится под угрозой со стороны центральной и южной группировок войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым в борьбе за Донбасс", - констатировали в британской разведке.
- 6 июля в генштабе ВСУ сообщили, что на Славянском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм и отвергли оккупантов в районе населенного пункта Долина.
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