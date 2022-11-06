Британская разведка назвала истинную цель перестановок в руководстве российской армии
Кремль совершает перестановки среди руководства российской армии, чтобы снять с себя вину за неудачи в войне РФ против Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 3 ноября исполняющим обязанности командующего центральным военным округом РФ был назначен генерал-майор Александр Линьков. Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен в конце октября.
Это стало продолжением серии увольнений высшего российского военного командования с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Командующие восточным, южным и западным военными округами были заменены ранее.
"Лапина критиковали за низкую результативность на поле боя в Украине лидер Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от руководства внутри страны", - пришли к выводу в британской разведке.
- 4 ноября стало известно, что Александр Линьков будет исполнять обязанности командующего войсками центрального военного округа.
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