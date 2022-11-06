Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 3 ноября исполняющим обязанности командующего центральным военным округом РФ был назначен генерал-майор Александр Линьков. Он сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был уволен в конце октября.

Это стало продолжением серии увольнений высшего российского военного командования с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Командующие восточным, южным и западным военными округами были заменены ранее.

"Лапина критиковали за низкую результативность на поле боя в Украине лидер Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Эти увольнения являются образцом обвинения высших российских военных командиров за неудачи на поле боя. Отчасти это, вероятно, попытка изолировать и отвести вину от руководства внутри страны", - пришли к выводу в британской разведке.

4 ноября стало известно, что Александр Линьков будет исполнять обязанности командующего войсками центрального военного округа.

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