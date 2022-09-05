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Британская разведка назвала главную цель РФ в условиях контрнаступления ВСУ

5 сентября, 2022 понедельник
09:11
война с Россией

Несмотря на контрнаступление Вооруженных сил Украины, главной целью россиян остается полная оккупация Донецкой области

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке отмечают, что, несмотря на сдерживание наступательных действий ВСУ, главные усилия России в Украине почти наверняка и дальше будут сосредотачиваться на наступательной операции на Донбассе. Его главными направлениями остаются Авдеевка вблизи Донецка и участок в 60 км вокруг Бахмута. Аналитики отмечают, что хотя Россия добилась наибольших успехов в этом секторе, ее войска все еще продвигаются лишь примерно на 1 км в неделю по направлению к Бахмуту.

"Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается оккупация всей Донецкой области, что дало бы возможность кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Вероятно, российские войска неоднократно срывали сроки достижения этой цели. Украинские власти утверждают, что сейчас российские силы получили приказ оккупировать 15 сентября 2022. Маловероятно, что РФ достигнет этого, что еще больше усложнит планы Москвы провести референдум по присоединению оккупированных территорий к России", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 5 сентября американский Институт изучения войны заявил, что ВСУ удачно ведут контрнаступление на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области.

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