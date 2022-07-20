English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон

Британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон

20 июля, 2022 среда
08:28
война с Россией

Решающее значение в боях за Херсон будет иметь контроль над мостами через Днепр

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке обратили внимание на то, что 19 июля оккупационные власти Херсона сообщили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста.

"Вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но для россиян это уязвимое место. Это одна из двух переправ через Днепр, по которым Россия может поставлять или вывести свои войска с западного берега реки. Именно там расположен политически и символически важный для России город Херсон" "Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором для результатов боев в регионе", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 19 июля журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Днепр
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Военные новости
Великобритания
Читайте также:
путін путлер
19 июля, 2022 вторник
Россия выдыхается. Война должна завершиться на условиях Украины, - генерал Маломуж
китай
18 июля, 2022 понедельник
Китай не будет сидеть сложа руки, наблюдая за войной в Украине, - МИД КНР
Російський винищувач Су 34 М
19 июля, 2022 вторник
ПВО РФ стреляло по ракетам HIMARS, а сбило флагмана своей же авиации, - российские СМИ
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.84
    Покупка 35.84
    Продажа 36.86
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
09:45
Сеть торговых центров помогла Центру соцподдержки в Киевской области
09:41
Около 38750 военных, 1700 танков и 221 самолет: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:31
Обновлено
Россияне нанесли удары по Харькову, есть пострадавшие
09:29
Роман Протасевич
Информация о "минировании" самолета с оппозиционером Протасевичем поступила по указанию высшего политуправления Беларуси, - ICAO
09:20
В Украине ликвидировали командира батальона оккупантов Михайлова
09:14
курс доллара
Курс валют 20 июля: стоимость доллара и евро в банках
09:03
На Николаевщине россияне обстреляли дома, произошло возгорание полей, урочища
09:02
Киссинджер указал на ошибки, которые Макрон, Шольц и Байден допускают в условиях глобального кризиса.
08:49
Николай Княжицкий
О "хороших" русских
08:42
Путин
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
08:37
Россияне обстреляли Луганщину минометами, артиллерией и авиацией: повреждены дома
08:03
Россияне из "градов" обстреляли Никопольский район: погибли два человека, ранены еще 9
07:54
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:37
Генштаб ВСУ: Идут бои в направлениях Новолуганского, Берестового, Вершины и Ивано-Дарьевки
07:28
В Лазурном ВСУ уничтожили сверхсовременную радиолокационную станцию россиян во время удара по их базе
07:20
Украинка Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике
07:20
Командиры флота РФ проводят профилактические мероприятия по неповиновению приказам и пьянству воинов
07:17
Константин Москалец: Вопреки смерти
06:41
В Афганистане 31 человек пострадал от землетрясения
06:39
США: Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет
06:15
Кремль может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления ВСУ, - ISW
05:43
Владимир Путин
Российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров, - Путин
05:20
Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер Палаты представителей посетит Тайвань
05:01
Георгий Бущан
"Динамо" - "Фенербахче": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в еврокубках
04:37
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
04:20
РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода
04:01
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Украинская артиллерия поразила несколько командных пунктов, станции управления и логистические базы РФ на Юге
03:48
Обновлено
Россия нанесла удар по Одесской области
03:45
У россиян нехватка боеприпасов, питания и воды, - ОК "Юг"
03:09
Игорь Рейзлин
Украинец Рейзлин получил "бронзу" на ЧМ по фехтованию
02:44
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
02:01
Зеленская в США встретилась с супругами Байденов
01:34
Олимпиада-2028: определились даты проведения летних Игр
01:19
Россия похитила 400 жителей Запорожской области
01:02
"Барселона" объявила о трансфере Левандовского
00:45
Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя, есть жертвы
00:37
Россия 19 июля 9 раз обстреляла Сумщину
00:28
Госизмена. Против работников ДБР возбуждено дело за уничтожение тайных документов, - СМИ
00:24
ВСУ убили российского наемника-добровольца, который был фанатом Путина и Куценко
00:12
В Дюссельдорфе выставили на аукцион "Ненасытного Путина". Деньги пойдут для украинских беженцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV