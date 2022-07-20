Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

В британской разведке обратили внимание на то, что 19 июля оккупационные власти Херсона сообщили, что украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Посты в социальных сетях показали явные боевые повреждения проезжей части моста.

"Вполне вероятно, что мост остается пригодным для использования, но для россиян это уязвимое место. Это одна из двух переправ через Днепр, по которым Россия может поставлять или вывести свои войска с западного берега реки. Именно там расположен политически и символически важный для России город Херсон" "Нижнее течение Днепра является естественным барьером с обычной шириной водного пути около 1000 м. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором для результатов боев в регионе", - пришли к выводу в британской разведке.

19 июля журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что ВСУ ударили по стратегическому для РФ Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.

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