Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донетчине из района Изюма на Харьковщине и вблизи Лисичанска на Луганщине. Кроме этого, русские войска, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений вокруг Попасной.

"Обстрелы со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль магистрали Е40. Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, поскольку она пытается продвигаться через Донецкую область", - пришли к выводу в британской разведке.

10 июля аналитики ISW предположили, что российское руководство, кроме Донбасса и юга Украины, планирует аннексировать Харьковскую область.

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