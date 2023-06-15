Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Британская разведка назвала, что станет ключевым моментом во вражде между Пригожиным и Минобороной РФ

Британская разведка назвала, что станет ключевым моментом во вражде между Пригожиным и Минобороной РФ

15 июня, 2023 четверг
09:31
Мир

Подписание или отказ от контрактов частной военной компании Вагнера с министерством обороны России может стать ключевым моментом в вражде между ними

Об этом информирует министерство обороны Британии .

Напомним, что в России 10 июня обязало членов "добровольческих формирований", таких как ПИК Вагнера, заключать контракты непосредственно с министерством обороны, и этот шаг прямо поддержал российский диктатор Владимир Путин 13 июня на телевидении.

Несколько месяцев финансист Вагнера Евгений Пригожин остро осуждал иерархию минобороны, но согласился с Путиным.

Однако, британские аналитики считают, что, несмотря на слова Путина, 14 июня Пригожин заявил, что ни один из бойцов Вагнера не желает снова стать на путь пренебрежения. Поэтому они откажутся от контрактов

"Риторика Пригожина перерастает в неповиновение более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля крайний срок подписания контрактов волонтерами, вероятно, станет ключевым моментом в вражде", - говорится в заявлении.

Подписание контрактов "добровольческих формирований" по минобороны РФ

11 июня Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт по минобороны РФ - одним из таких формирований мог быть ПИК Вагнера. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированием "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".

Основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин тогда не согласился. Он ведет непрерывную рознь с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватного снабжения боеприпасами его наемников Вагнера в Украине. Пригожин заявил, что Шойгу "не может нормально руководить военными формированиями".

12 июня в министерстве обороны России заявили , что подписали контракт с группой наемников "Ахмат" после того, как главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин отказался это сделать.

В то же время финансист вагнеровцев в комментарии датским журналистам сообщил , что не уверен, будет ли ПИК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине, а также добавил, что наступательный потенциал ВСУ еще далеко не исчерпан.

Россия
Владимир Путин
Война с Россией
Вагнергейт
Военные новости
Читайте также:
Євген Пригожин
13 июня, 2023 вторник
Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
Володимир Горбач
Автор Владимир Горбач
13 июня, 2023 вторник
Нападение на Чорновола: кто из взрослых в комнате?
Робота M142 (HIMARS)
14 июня, 2023 среда
Маркарова объяснила, почему США запрещают Украине бить по территории РФ американским оружием
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.89
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
10:24
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии: Мы бы никогда не были так близки к ЕС, если бы не борьба украинского народа
10:17
Курс валют на 15 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:10
За время полномасштабной войны РФ повредила или разрушила в Украине более 1,5 тыс. медучреждений
10:01
OPINION
Путин верит в смерть Залужного
09:56
В Британии во время документального кинофестиваля покажут фильм об эвакуации украинцев "Откуда куда"
09:48
В Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см
09:18
На Бахмутском направлении ВСУ имели успехи во время штурмовых действий, на Бердянском и Мариупольском - ведутся бои: ситуация на фронте
09:07
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
08:56
Инфографика
Вертолет, 580 солдат, 3 крылатых ракеты и 12 танков: потерявшая Россия за сутки
08:37
Эксклюзив
Оккупанты на Луганщине подтягивают резервы с тылов на передовую, но терпят огромные потери, - начальник Северодонецкого РВА Власенко
08:31
Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая цивилизованную Европу от варварской России
08:20
Обновлено
В Нигерии после свадебной церемонии перевернулась лодка с людьми: более 100 погибших, есть пропавшие без вести
08:13
В Китае начали строить новый стартовый комплекс для запуска твердотопливных ракет-носителей
08:06
OPINION
Путин всегда продавал страх
08:00
Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций
07:31
Обновлено
Ночная атака России: в Кривом Роге уничтожен шиномонтаж и повреждены предприятия, есть раненый. В Одесской и Харьковской областях ПВО работала по "шахедам"
07:28
Twitter
Музыкальные издатели подали в суд на Twitter, обвиняют в создании условий для нарушения авторских прав
07:13
Оккупанты заявили о закрытии медучреждения в Каменке на Запорожье, поскольку работники отказались от паспортов РФ, - Генштаб
06:59
Украинские силы уничтожили российскую крылатую ракету и 20 "шахедов" во время ночной атаки
06:45
Starbucks
Из-за расовой дискриминации: Starbucks должен выплатить $25 млн бывшей сотруднице
06:16
Польское минобороны закупит для собственной армии более 20 минных заградителей Baobab-K
05:59
mirage 2000
Индонезия вместо российских Су-35 приобрела 12 французских истребителей Mirage
05:28
ВСУ в районе Кременной ликвидировали около 100 окупантов, - ISW
05:00
Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России
04:36
Угроза нацбезопасности: Австралия хочет запретить России строить посольство у здания парламента
03:16
Tesla авто
Очередной рекорд Tesla: акции компания показали самый большой прирост в истории
02:48
"Надо осудить преступления, совершенные Россией": экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинской акции в Бонне
02:20
В России обещают 15 июня допустить миссию МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС
02:08
Израильская компания создала новейшую систему перехвата гиперзвуковых ракет
02:06
Ночной обстрел Харьковщины: в городе и области прогремели несколько взрывов
01:52
В мае доходы России от продажи нефти упали на 36%
01:24
Африканские лидеры с миротворческими инициативами по дороге в Украину встретятся с Дудой
00:56
Болгария назвала "пропагандой и дезинформацией" упреки посла РФ по поставке боеприпасов Украине
00:29
Сийярто собрался на "российский Давос", который в этом году игнорируют даже лояльные Кремлю страны
00:24
Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги наций
00:05
"Польша реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО": Зеленский поговорил с Дудой
2023, среда
14 июня
23:26
"Арсенал" начал переговоры с "Челси" по трансферу конкурента Мудрика
23:06
Из-за подрыва Россией ГЭС из курганов Херсонщины вымывает артефакты: ОВА объяснила, что делать с находками
22:40
Россия обстреляла Херсон: пострадали двое волонтеров, в том числе иностранец
22:24
В Пологах оккупанты переодеваются в гражданское и бросают блокпосты, в городе стало меньше военной техники, - мэр
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV