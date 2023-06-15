Об этом информирует министерство обороны Британии .

Напомним, что в России 10 июня обязало членов "добровольческих формирований", таких как ПИК Вагнера, заключать контракты непосредственно с министерством обороны, и этот шаг прямо поддержал российский диктатор Владимир Путин 13 июня на телевидении.

Несколько месяцев финансист Вагнера Евгений Пригожин остро осуждал иерархию минобороны, но согласился с Путиным.

Однако, британские аналитики считают, что, несмотря на слова Путина, 14 июня Пригожин заявил, что ни один из бойцов Вагнера не желает снова стать на путь пренебрежения. Поэтому они откажутся от контрактов

"Риторика Пригожина перерастает в неповиновение более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля крайний срок подписания контрактов волонтерами, вероятно, станет ключевым моментом в вражде", - говорится в заявлении.

Подписание контрактов "добровольческих формирований" по минобороны РФ

11 июня Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт по минобороны РФ - одним из таких формирований мог быть ПИК Вагнера. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированием "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".

Основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин тогда не согласился. Он ведет непрерывную рознь с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватного снабжения боеприпасами его наемников Вагнера в Украине. Пригожин заявил, что Шойгу "не может нормально руководить военными формированиями".

12 июня в министерстве обороны России заявили , что подписали контракт с группой наемников "Ахмат" после того, как главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин отказался это сделать.

В то же время финансист вагнеровцев в комментарии датским журналистам сообщил , что не уверен, будет ли ПИК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине, а также добавил, что наступательный потенциал ВСУ еще далеко не исчерпан.