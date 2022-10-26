Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 24 октября губернатор Брянской области России заявил, что взрывное устройство повредило железную дорогу возле Новозыбковой, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Линия является основным железнодорожным сообщением между РФ и югом Белоруссии.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Стоп вагоны" (STW). Это, по крайней мере, шестой инцидент диверсии на российской железнодорожной инфраструктуре, о котором STW заявила с июня, и часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железные дороги как в России, так и в Беларуси. Российские власти ранее ограничили присутствие STW в интернете.

"Российские военные в первую очередь полагаются на железнодорожный транспорт для развертывания сил в Украине, но с сетью, которая простирается более чем на 33 тыс. км, в основном через отдаленные территории, систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз. Российское руководство будет все больше озабочено тем, что даже небольшая группа граждан, настроенных против войны с Украиной, могут прибегать к физическим диверсиям", - пришли к выводу в британской разведке.

24 октября произошел взрыв на железной дороге в Брянской области России, в 20 км от Беларуси, движение веткой, используемой для военных перевозок, заблокировано.

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