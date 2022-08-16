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Главная война с Россией Британская разведка нашла признаки того, что РФ теряет контроль над Черным морем

Британская разведка нашла признаки того, что РФ теряет контроль над Черным морем

16 августа, 2022 вторник
09:09
война с Россией

Из-за уничтожения флагмана черноморского флота "Москва" и потери острова Змеиный Россия не может осуществлять эффективный контроль над Черным морем

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В разведке отмечают, что корабли черноморского флота РФ продолжают занимать оборонительную позицию, патрулируя, как правило, только воды в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с усиленной военно-морской активностью России в других морях, которая характерна для этого времени года.

Британцы подчеркнули, что черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных действий, но сейчас ему тяжело производить эффективный контроль на море. Он потерял свой флагман "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиным.

"Ограниченная эффективность черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, частично из-за того, что десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована. Это значит, что Украина может перенаправить ресурсы, чтобы давить на российские сухопутные силы по другим направлениям фронта", - пришли к выводу в британской разведке. .

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Одесса
Крым
Одещина
остров Змеиный
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