Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В разведке отмечают, что корабли черноморского флота РФ продолжают занимать оборонительную позицию, патрулируя, как правило, только воды в пределах видимости побережья Крыма. Это контрастирует с усиленной военно-морской активностью России в других морях, которая характерна для этого времени года.

Британцы подчеркнули, что черноморский флот продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных действий, но сейчас ему тяжело производить эффективный контроль на море. Он потерял свой флагман "Москва", значительную часть боевых самолетов морской авиации и контроль над островом Змеиным.

"Ограниченная эффективность черноморского флота подрывает общую стратегию вторжения России, частично из-за того, что десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована. Это значит, что Украина может перенаправить ресурсы, чтобы давить на российские сухопутные силы по другим направлениям фронта", - пришли к выводу в британской разведке. .

11 августа стало известно, что командующий черноморским флотом РФ Игорь Осипов был отстранен от должности .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb