Британская разведка нашла признаки нового кризиса в верхушке силового блока РФ
Новая волна критики в адрес руководства российской армии свидетельствует, что в силовом блоке РФ снова развернулось жесткое противостояние между разными группами влияния
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 6 декабря российский военный преступник и бывший офицер военной разведки Игорь Гиркин заявил, что провел два месяца в составе батальона террористической группировки "ДНР" на передовой. Он утверждает, что его последний опыт нашел "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.
Кроме того, Гиркин высмеял нынешний акцент российской армии на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений и поставил под сомнение их пользу в современной войне.
"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, продолжающиеся среди российских силовиков. Слухи, распространявшиеся в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", - пришли к выводу в британской разведке.
- В октябре ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.
- 17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.
- В России заявили, что не будут выдавать Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.
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