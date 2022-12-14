Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 6 декабря российский военный преступник и бывший офицер военной разведки Игорь Гиркин заявил, что провел два месяца в составе батальона террористической группировки "ДНР" на передовой. Он утверждает, что его последний опыт нашел "кризис стратегического планирования" в войне России против Украины.

Кроме того, Гиркин высмеял нынешний акцент российской армии на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений и поставил под сомнение их пользу в современной войне.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, продолжающиеся среди российских силовиков. Слухи, распространявшиеся в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", - пришли к выводу в британской разведке.

В октябре ГУР Минобороны Украины сообщила, что Гиркин находится на оккупированной территории и объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за взятие его в плен.

17 ноября в Гааге состоялось оглашение приговора по делу MH17: боевиков подконтрольной РФ "ДНР" во главе с Гиркиным заочно приговорили к пожизненному заключению.

В России заявили, что не будут выдавать Нидерландам Гиркина, приговоренного Гаагским трибуналом к пожизненному заключению.

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