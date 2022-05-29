Британская разведка на примере морской блокады Украины показала, как РФ манипулирует фактами

Об этом сообщает британское министерство обороны в twitter .

Разведка обращает внимание, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова предоставить гуманитарный коридор для судов, перевозящих продовольствие через Черное море, в обмен на отмену санкций. Он также призвал Украину разминировать акваторию вокруг Одесского порта, чтобы сделать возможным прохождение кораблей.

"Просьба Руденко к Украине о разминировании соответствует основному принципу современной российской стратегии обмена сообщениями: введение альтернативных нарративов, даже неубедительных, чтобы усложнить понимание аудитории", - отметили в разведке и напомнили, что Украина была вынуждена использовать морские мины из-за угрозы десантных нападений России с Черного моря.

Британцы констатировали, что Россия готова использовать глобальную продовольственную безопасность для своих политических целей, а затем обвинять в проблемах Запад.

Кроме этого, в разведке пришли к выводу, что попытка России добиться снижения жесткости международных санкций подчеркивает ущерб, который они наносят режиму.

25 мая министр иностранных дел Китая Ван И выступил за создание зеленого коридора для экспорта украинского зерна.

В британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .

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